В Калининградской области отменили ограничения на работу общепита

Калининград, 15 марта. В Калининградской области не продлевают ограничения на работу общепита. Об этом ФАН сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«До 15 марта были ограничения по времени работы и проведению корпоративов. Остальное как действовало, так и продолжает действовать», — говорят в правительстве Калининградской области.

Калининградцы были недовольны запретом на позднюю работу баров. Послабления их порадовали.

«Я думаю давно пора снять ограничение по времени, но живу, как и раньше. В целом не рад запретам!» — сказал корреспонденту ФАН местный житель.

«Что я думаю по этому поводу? Что надо завязывать с кафе! Я являюсь любителем общепита, если быть точнее, то мне нравятся активные барные стойки. Не хожу по клубам, но что рестораны будут работать до двух ночи — мне импонирует», — рассказал корреспонденту ФАН еще один калининградец.

Ранее ФАН сообщал, что в Калининградской области было зарегистрировано рекордно низкое количество заболевших. После 8 марта было заявлено только о 25 случаях заражения.