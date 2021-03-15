Пластиковый мост-переправу в Калининградской области достроили на пять месяцев позже

Калининград, 15 марта. Региональная прокуратура вынесла представление в адрес главы администрации областного города Славска за срыв сроков установки понтонного моста. Работы должны были быть окончены к 25 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура организовала проверку, в ходе которой было установлено, что договор на возведение переправы заключен между администрацией муниципального образования «Славский городской округ» и обществом с ограниченной ответственностью «Обмен Плюс». Планировался своевременный капитальный ремонт «пластикового моста».

К 11 февраля выяснилось, что ООО «Обмен Плюс» не исполнило свои обязательства по контакту. Были нарушены требования Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Прокурор поручил устранить нарушения законодательства и подрядчику, и главе администрации.

«Мост функционирует. Представление в основном в адрес подрядчика, исполнителя контракта. Со своей стороны администрация все мероприятия провела. Исковые заявления о взыскании неустойки за просрочку работ с подрядной организации находятся в суде, со всеми штрафами и пени», — рассказал корреспонденту ФАН глава Славска Эдуард Кондратов.

С момента вынесения представления в адрес администрации, по его словам, уже прошло достаточно времени. Движение на мосту открыто, решение прокуратуры носило характер предупреждения.

Ранее ФАН сообщал, что в Калининградской области возводится уникальный понтонный мост. Он крепится на аппарели, поднимается и опускается в зависимости от уровня воды.