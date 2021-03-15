Калининградец сломал лодыжку сожительнице из-за ее трехдневного отсутствия дома

Калининград, 15 марта. 28-летняя местная жительница обратилась с заявлением в полицию. Она сообщила, что во время ссоры сожитель сломал ей лодыжку.

Злоумышленник устроил женщине скандал по причине ее трехдневного отсутствия дома, а потом схватил рулон обоев и ударил ее им дважды. Горожанка попала больницу, где медики расценили нанесенную ей травму как средний вред здоровью.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция предусматривает наказания в виде лишения свободы на срок до стрех лет.