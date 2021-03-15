Сотрудники Росгвардии задержали устроивших дебош в кафе Калининграда

Калининград, 15 марта. В кафе, расположенном на улице Герцена в городе Калининграде, сработала кнопка тревожной сигнализации. Его сотрудники вызвали отряд Росгвардии.

Росгвардейцы установили, что двое посетителей кафе находятся в нетрезвом состоянии и ведут себя неадекватно. Они отдыхали в заведении и начали выражаться нецензурной бранью в адрес персонала, а также приставать к другим посетителям, стараясь развязать с ними драку.

Несмотря на оказанное сопротивление, члены отряда Росгвардии задержали нарушителей общественного порядка и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее ФАН сообщал, что пензенские росгвардейцы помогли оставшимся без денег школьникам попасть домой. Они откликнулись на детскую просьбу о помощи.