Убийство хаски стало причиной вражды между соседями в Калининграде

Калининград, 14 марта. Местная жительница просит помощи и огласки. Она уверяет, что ее сосед якобы насмерть забил принадлежащую ей хаски, а потом выкинул животное возле ее дома.

«С 8 по 9 число собака пропала. Девятого числа утром ее привозит мужчина, выбрасывает ее из багажника и ягненка следом. Мол, она у него ягненка придавила», — рассказала пострадавшая корреспонденту ФАН.

По ее словам, мужчина якобы забил животное битой до смерти. Она намерена действовать в рамках законодательства и уже обратилась в полицию, а также готовиться подать в суд и пишет заявление в прокуратуру.

«У меня есть адвокат очень хороший и есть люди, которые мне помогают в этой нелегкой ситуации», — сказала она корреспонденту ФАН.

В социальных сетях жительница Калининграда размещает сообщения с фотографиями своих обидчиков и спрашивает, куда еще можно обратиться, чтобы преступление, о котором она заявляет, не сошло ее предполагаемым обидчикам с рук. Она обвиняет во всем мужа соседки. Выяснилось, что их такое положение вещей не устраивает. Жители Калининградской области намерены отстаивать свою правоту.

«Я подаю встречное заявление на Ольгу, так как она не является хозяином этой собаки. Если бы она являлась хозяином этой собаки, она бы проживала вместе с ней. Она бы ее выгуливала, собака бы не сбегала. Я подаю встречное, за клевету, распространение моих фотографий, и за то, что последовало в Сети», — сказала журналистам жена соседа пострадавшей калининградки.

Ранее ФАН сообщал, что пенсионерка из Воронежа убила кота и выбросила его труп на улицу. По факту инцидента проводится проверка.