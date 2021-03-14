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Молодая девушка сбила насмерть идущего навстречу пешехода под Калининградом

Молодая девушка сбила насмерть идущего навстречу пешехода под Калининградом

Калининград, 14 марта. Управлявшая автомобилем марки Hyundai 24-летняя девушка сбила пешехода, которого не заметила в темноте. Об этом ФАН рассказали в пресс-службе ГИБДД. 

«Она совершила наезд на шедшего по проезжей части во встречном направлении без светоотражающих элементов пешехода 38 лет. В результате дорожно-транспортного происшествия тот скончался на месте еще до приезда «Скорой медицинской помощи», — говорят в ведомстве. 

Девушка находилась в Гурьевском районе на седьмом километре автодороги Калининград — Долгоруково. Отмечается, что стаж ее вождения составлял менее года. ДТП случилось в 21:20.

«Неукоснительное соблюдение ПДД поможет вам избежать дорожно-транспортных происшествий. Будете предельно внимательно на дорогах, берегите себя и своих близких», — просят в ГИБДД. 

Ранее ФАН сообщал, что водитель маршрутки в Калининградской области сбил двух идущих по обочине девочек. Движение вне населенного пункта в темное время суток без светоотражающих элементов строго запрещено, напоминали тогда представители ГИБДД.

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