Труп пенсионера найден при пожаре в Калининградской области

Калининград, 14 марта. Во время тушения пожара в частном жилом доме в поселке Узловое Краснознаменского района нашли тело 72-летнего хозяина помещения. Следователями СУ СК России по Калининградской области организована доследственная проверка по факту смерти человека.

Произведен осмотр участка местности. Предполагается, что причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем.

«Там и окурки сигарет были, и печное отопление неисправное. Очень сильно пожаром все повреждено, в том числе и тело, поэтому мы говорим о предварительных выводах. В осмотре места происшествия участвовал специалист-пожаротехник, дознаватель», — рассказала корреспонденту ФАН старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК России по Калининградской области Наталья Гацко.

Первыми пожар заметили соседи, которые и обратились в экстренные службы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены соответствующие экспертизы. По результатам проверки в СК примут процессуальное решение.

Ранее ФАН сообщал, что следователи выясняют, из-за чего погиб 11-летний мальчик в Саратовской области. Ребенок был обнаружен мертвым в квартире у родственников.