Калининградкский «Водоканал» угрожает отключением воды в случае неуплаты чужих долгов

Муниципальное предприятие «Водоканал» угрожает калининградке отключением воды в случае неоплаты чужих долгов. Она рассказала об этом корреспонденту ФАН. Ей прислали уведомление, где ссылаются на закон, в соответствии с которым вправе лишить ее водоснабжения. Текущие квитанции она оплачивает каждый месяц, но хочет судиться.

«На моей квартире есть долг в 16 тысяч рублей, но он рассчитан по собственникам, я должна всего четыре тысячи. Мне сделали перерасчет из-за того, что в квартире никто не был прописан со ссылкой на закон Медведева от 2017 года. Почему я должна страдать из-за чужой алчности? Я плачу за воду каждый месяц! Какое право они имеют отключать мне воду?» — спрашивает жительница Калининграда.

При корреспонденте ФАН она позвонила в «Водоканал». Выяснилось, что его сотрудникам не интересны доводы местной жительницы. Главное, чтобы деньги как можно скорее были перечислены на счет предприятия. Информация о том, что другие собственники не проживают в квартире, их не взволновала. По мнению сотрудников, местная жительница, очевидно, должна надавить на собственников-должников, чтобы не остаться без возможности принять душ. Запись разговора сохранена.

— Я одна должна в четыре раза меньше! — Вам пришло предупреждение по лицевому счету. — Потрясающе, но я проживаю в квартире одна. Получается, что вы мне хотите отключить воду за долги других собственников, правильно? — Мы хотим отключить вам воду за долг на лицевом счете. Мы вам прислали предупреждение, что если будет продолжаться числиться задолженность, вам будет произведено отключение. Каким образом будет произведена оплата, вы как собственники должны между собой определить. — Есть решение суда такое же «Теплосети», суд присудил мне всего одну четверть к оплате. — Правильно, все собственники несут ответственность пропорционально своей доле, но это не исковое заявление в суд, пропорциональное вашей доле, а просто предупреждение, что если будет на лицевом счете задолженность, вас отключат. Это совсем разные документы.

В ответ на то, что подобные действия незаконны, в отделе по работе с дебиторской задолженностью калининградского «Водоканала» просто повторили, что их действия касаются жилого помещения, а не проживающего в нем человека. Когда калининградка заявила, что уже собрала документы для подачи искового административного заявления, ей ответили, что уведомлять их об этом нужно другим способом, по почте.

Письмо-уведомление может потеряться или идти дольше обозначенного в предупреждении срока, поскольку отправляется «Почтой России». Даже если калининградке удастся доказать свою правоту в суде, ей придется сидеть без воды. Ситуацию помогла разрешить частный юрист с сайта Pravoved.ru Екатерина Аникеева.

«УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК и иные организации, осуществляющие управление много квартирным домом, обязаны предоставлять ресурсоснабжающим организациям сведения о каждом собственнике и пользователе жилых помещений в МКД: ФИО (отчество при наличии), дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, контактный телефон и адрес электронной почты (при наличии). За непредоставление или предоставление недостоверных сведений, которые впоследствии принесли убытки РСО либо собственнику, их возмещение ложится на УК, товарищество, кооператив», — цитирует закон она.

Юрист также обратила внимание на то, что ответственность за предоставление неверных данных о собственниках лежит на управляющей компании. Она порекомендовала калининградке жаловаться в Роспотребнадзор и другие госструктуры.

«Непосредственный контроль деятельности УК осуществляется жилищной инспекцией. Кроме того, проводить проверки и выступать в защиту круга лиц имеет право прокурор. На деятельность по представлению коммунальных услуг гражданам также распространяется Закон РФ «О защите прав потребителей». Фактически это означает, что первоочередно следует направить жалобы в жилищную инспекцию, прокуратуру, Роспотребнадзор. Если постановлением одного из госорганов будет установлена вина сотрудников УК, доказать это в суде вам будет намного проще», — высказала свою точку зрения юрист.

Ранее ФАН уже рассказывал о ситуации местной жительницы. В 2019 году она пришла в свою управляющую компанию за выпиской из лицевого счета квартиры. Сотрудники УК выяснили, что в помещении никто не проживает, хоть у нее и есть собственники. Тогда они решили сделать ей перерасчет в соответствии с количеством владельцев, которые жили в Санкт-Петербурге. За три года они ни разу не обратили внимания на поквартирную карту, в которой было указано, что собственники жилья выписались и переехали в другой город. К момента выхода нового закона они эту информацию так и не обнародовали, ресурсоснабжающим организациям города не передали. В квартиру с целью составления акта о количестве проживающих так ни разу и не пришли.