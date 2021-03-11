Антон Алиханов заболел на шестой день после вакцинации от коронавируса

Калининград, 11 марта. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заболел коронавирусом через шесть дней после того, как получил первый компонент вакцины «ЭпиВакКорона». Об этом стало известно после его интервью Тине Канделаки на канале RTVI.

«Первый компонент «векторовской» вакцины мне сделали, но я не успел, видимо, выработать антитела — на шестой день где-то заболел. Но мы легко переболели всей семьей. Я старался беречься, но, видимо, не получилось. Может быть, дети…» — сказал глава региона.

Алиханов отметил, что не стал делать тесты на антитела, поэтому не знает точно, есть они у него или нет. Сейчас он здоров.

«Я не мерил, но, наверное, они есть», — сказал Алиханов телеведущей.

Ранее ФАН сообщал, что Алиханов привился от коронавируса вакциной, разработанной в новосибирском центре. Препарат создан на основе белков-антигенов вируса.