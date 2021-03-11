Алиханов рассказал Канделаки, кто хорошо зарабатывает в Калининградской области

Калининград, 11 марта. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о трех самых высокооплачиваемых профессиях своего региона. Он дал интервью популярной телеведущей Тине Канделаки на телеканале RTVI.

«Я думаю, что хорошо зарабатывают айтишники, агрономы ну и, наверное, военных нельзя обойти», — сообщил он бывшей ведущей популярной программы «Самый умный».

Отвечая на вопросы о себе, Алиханов сообщил, что переболел коронавирусом. Он заразился после первого укола «Спутник V». Есть у него сейчас антитела или нет, ему точно неизвестно.

«Я не мерил, но, наверное, они есть», — сказал он Канделаки.

Ранее ФАН сообщал, что телеведущая приобрела себе недвижимость в курортном городе Светлогорске Калининградской области. Ее восхитил вид на море, а также прельстила возможность круглый год пользоваться крытым бассейном. Площадь ее квартиры составляет всего 50 квадратных метров, также она рассказала, что в ней нет кухни. Это всего лишь студия.