Школьное образование в Калининграде признано одним из лучших в России

Калининград, 11 марта. Школьное образование Калининградской области было признано одним из лучших в России. Об этом сообщается на сайте правительства региона со ссылкой на исследование Рособрнадзора, целью которого стало совершенствование и развитие системы обучения.

Образование детей в субъектах Российской Федерации оценивалось по трем критериям. Учитывались результаты их обучения в школе, развитие образовательной среды и эффективность управленческих механизмов. Принимались во внимание также данные об итогах сдачи ЕГЭ, всероссийских проверочных работ. Оценивалась организация управления качеством образования.

По результатам исследования был сделан вывод, в соответствии с которым лучше всего обучают школьников в Санкт-Петербурге (сводный показатель 92,1) и Москве (92). В пятерку лидеров, кроме вышеупомянутых городов, вошли Ленинградская область (77,1), Калининградская область (76,5) и Ярославская область (76,2).

«Это очень высокая оценка качества образования в нашем регионе. В последние годы нам удалось существенно нарастить материально-техническую базу, провести переобучение педагогов и администраций школ, в том числе в рамках национального проекта «Образование». Теперь, когда представлена объективная картина сильных и слабых сторон, нами будет проведена работа по повышению показателей, способствующих улучшению качества образования на территории Калининградской области», — рассказала журналистам министр образования Калининградской области Светлана Трусенева.

Ранее ФАН сообщал, что более 40 команд школьников выступят на соревнованиях по робототехнике в Москве. Тема предстоящего турнира — спорт и здоровый образ жизни.