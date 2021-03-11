Студент-легкоатлет из Калининграда стал чемпионом России в своей категории

Калининград, 11 марта. Спортсмен Олег Спиридонов прошел в финал юбилейного чемпионата Российского студенческого союза по легкой атлетике. Об этом сообщается на сайте правительства Калининградской области. Он обучается в институте отраслевой экономики и управления КГТУ.

На соревнованиях Олег Спиридонов соревновался с пятью соперниками в беге с барьерами на дистанции 60 метров и одержал победу с серьезным преимуществом. Калининградский мастер спорта России финишировал за 7,99 секунды, опередив Александра Нечаева из Якутска и Данила Будюкина из Липецкой области на 00,12 и 00,44 секунды.

Спиридонов выигрывает награды престижных национальных стартов как зимнего, так и летнего сезона. Его отец Антон Спиридонов — двукратный чемпион Европы, победитель и призер чемпионатов мира среди ветеранов легкой атлетики. Он рассказал ФАН о победе сына.

«Это был крайний зимний старт в сезоне, более или менее удачный. Результат не очень, потому что конкуренция была не сильно большая из-за всей этой ситуации в стране. Люди кто на больничном, кто где, но результат выше «Мастера спорта». Спортсмен доволен окончанием сезона», — сказал Антон Спиридонов корреспонденту ФАН.

Поясняя, по какой причине он считает 7,99 плохим показателем, Спиридонов-старший сообщил, что дело в особенностях проведения студенческих соревнований.

«Результат в секундах не такой быстрый, как хотелось бы. Просто сейчас соревнования проходят в марте, а в это время сезон обычно уже окончен. Крайний старт — это первенство России, которое проходит в середине февраля, до марта месяца очень тяжело держать хорошую форму. Только из-за этого. Студенческие соревнования всегда проводятся позже всех остальных. Что летом, что зимой они проходят на пару недель позже основных стартов. Спортсмены готовятся к чемпионату России, чтобы главный пик у него был спортивного результата, а здесь немножко сложно. Нельзя столько форму держать. Если бы соревнования были немножко пораньше, можно было бы более быстрые секунды показать», — объяснил он корреспонденту ФАН.

Ранее ФАН сообщал, что Калининградская область впервые приняла соревнования по шорт-треку. В регион прибыли более ста спортсменов из 15 городов России.