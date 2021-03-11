Водитель сбил пешехода и бросил умирать на трассе в Калининградской области

Калининград, 11 марта. Тело 46-летнего местного жителя нашли в канаве около поселка Тургенево в Калининградской области, сообщает ГИБДД. Накануне вечером его сбил водитель Renault, а потом скрылся с места ДТП.

«В придомовой канаве был обнаружен труп мужчины с телесными повреждениями, характерными для дорожно-транспортного происшествия. Пешеход от полученных повреждений скончался на месте», — рассказали журналистам в пресс-службе ведомства.

44-летнего водителя Renault Logan уже нашли сотрудники полиции, и ему грозит серьезное наказание. За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано две аварии. Трое человек оказалось ранено. ГИБДД выявило 1683 нарушения ПДД.

29 раз оказались виноваты пешеходы, а 12 водителей привлекли к ответственности за нарушения правил проезда переходов. Было задержано 10 нетрезвых автолюбителей.

Ранее ФАН сообщал о гибели трех человек в результате дорожно-транспортного происшествия в Калининграде. Водитель врезался в придорожное дерево.