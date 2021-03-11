Алиханов: в Калининграде больше нельзя будет перекупить землю по заниженной стоимости

Калининград, 11 марта. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал, что в регионе появится закон, благодаря которому нельзя будет удешевить стоимость земли посредством строительства здания на ней. Об этом он заявил в своем Instagram.

По словам главы региона, речь идет о постановлении, в соответствии с которым земельные участки выкупались за 15% кадастровой стоимости, даже если на них построили просто сарай. Теперь их цену уменьшить нельзя.

Губернатор также анонсировал запуск собственного видеоблога под названием «Разбор полетов», в котором планирует рассказывать о мерах, предпринимаемых правительством для улучшения качества жизни в регионе.

«Запускаю серию выпусков о самых интересных «региональных кейсах»: лазейках в законе, махинациях и неожиданных схемах. На конкретных примерах, с конкретными ответными мерами с нашей стороны. Буду рад вашим сообщениям в директ по теме первого ролика и другим вопросам, которые требуют расширенного объяснения в представленном формате», — написал Антон Алиханов.

Ранее ФАН сообщал, что жители северо-восточного района Калининграда намерены пожаловаться губернатору на застройку единственной зеленой зоны. Они рассказали, что земля оказалась в собственности у компании ООО «Прямые инвестиции», представители которой сначала построили на ней три неработающих спорт-клуба, а потом выкупили по стоимости в пять раз ниже кадастровой.