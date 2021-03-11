Историк моды Васильев раскритиковал противников восстановления замка в Калининграде

Историк моды Александр Васильев высказался в пользу восстановления Королевского замка в Калининграде. По его словам, для города, в котором после войны почти не осталось достопримечательностей, это единственный шанс на выживание. Он считает, что туристам в регионе почти нечего смотреть.

«Ваш хлеб — это ваша история. Кроме прекрасного Кафедрального собора и фортов, к сожалению, пока нечего показывать», — рассказал он в интервью Business FM.

У ведущего «Первого канала» квартира в областном курортном городе Зеленоградске. Он сам проводит экскурсии по историческим местам для своих учеников и поклонников. Замок рано или поздно восстановят, считает Александр Васильев. Он уверен, что в нем можно было бы оборудовать прекрасный отель, рестораны и концертный зал. Историк моды ждет, что внешние формы нового здания будут совпадать с историческими очертаниями немецкого сооружения. Только так, по его мнению, можно повысить туристическую привлекательность региона.

«Выход только один — восстановить замок. Вы без этого замка не проживете. Внешние формы должны быть те — у вас будут все фотографии мира, и вы будете богатейший регион», — говорит ведущий программы «Модный приговор».

Местных жителей, которые считают Королевский замок немецким наследием, неуместном в послевоенном Калининграде, он называет необразованными uno cretino, на итальянский манер. С точки зрения Александра Васильева, умом они не блещут.

«Знаете такое итальянское слово uno cretino? Это просто недочеловеки. Ваш хлеб — это ваша история. Все те, кто говорят: «Так не надо делать! У нас тут Калининград, ко-ко-ко». Почему у вас Königsbacker называется пекарней? Почему весь народ называет ваш город Кениг, а не Калик?» — вопрошает историк моды.

Патриотичного активиста Юрия Иванова, который выступает за уничтожение табличек на английском языке в Калининграде, а также обращается в Роспотребнадзор из-за перевода названий остановок на иностранные языки, подобные высказывания знаменитости в восторг не приводят.

«Я возмущен наглым заявлением Васильева — кретины, недочеловеки. Возможно, это даже тянет на статью УК за оскорбление. Это заявление — новое окно Овертона. Сторонники восстановления замка и раньше были, но такая федерально-известная личность и так нагло заявить — это что-то новое», — сказал он эксклюзивно корреспонденту ФАН.

Юрий Иванов уверен, что реконструировать Королевский замок невозможно, и считает стремление возрождать немецкое наследие чуть ли не германизацией.

«Этот объект разрушен, его не существует. В отличие от многих других зданий-трофеев, ценные из которых уместно отремонтировать. А строить подражательную копию замка, не являющегося российским наследием, неприемлемо. Вот Кремль надо построить, в русских традициях. Где? Место достойное можно найти!» — говорит активист корреспонденту ФАН.

На месте Королевского замка находится Дом Советов. Это разрушающееся здание, которое, согласно местным преданиям, проклято, поскольку никогда не эксплуатировалось. Власти хотят его восстановить и сделать административным центром. Александр Васильев считает, что немецкое и советское наследие могут существовать бок о бок. Он уверен, что оба здания «прекрасно уживутся на одной территории».

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявлял, что Дом Советов разберут, а потом частично восстановят в том же виде. Вокруг него планируют оборудовать парковку, а также высадить зеленые насаждения. Фактически, здание построят заново.

«Мы исходим из того, что в новом комплексе необходимо создать как минимум двухуровневую подземную парковку. Вполне возможно, что будет демонтироваться и часть фундамента. Это будет все делаться за счет инвестора», — сообщал Антон Алиханов журналистам.

Горожане высказываются в пользу появления Королевского замка, но этот вариант не рассматривается. «Дом-робот» уже тоже стал одной из визитных карточек города.

Ранее ФАН сообщал, что группа калининградских энтузиастов оказалась возмущена тем, что генконсул ФРГ назвал здание Дома Советов недостаточно к красивым и посчитал, что на его месте могло бы появиться нечто «более приятное глазу». Это оказалось воспринято как «вмешательство» в дела РФ.