Юрист объяснил, как можно «мстить» автохамам без нарушения закона

Калининград, 10 марта. Местные жители заставили мусорными пакетами капот автомобиля, который загородил проезд мусоровозу. Кое-кто из них даже посчитал, что это недостаточная мера. Информация об этом появилась в местных популярных пабликах и всколыхнула социальные сети.

«Так надо не мусорные пакеты ставить, а яйцо или йогурт на капоте и лобовухе разлить, хлебных крошек, а лучше зерна пару горстей сыпануть», — пишет местный житель Сергей О.

Одна из горожанок написала, что необходимо было оставить еще больше пакетов с мусором. По ее словам, подобное поведение — отличный способ отвадить эгоистичного водителя от парковки в неподходящем месте. Некоторые жители считают, что злополучный автомобиль стоит использовать в качестве свалки.

«Все правильно сделал! Водитель мусоровоза должен его ждать, чтобы сделать свою работу? Мусоровоз уезжает, контейнер переполняется, все вываливается, воронами, ветром, собаками мусор разносится! У нас во дворе часто так было, помог воспитать таких водителей только такой способ! Правильно сделали!» — написала Оксана О.

«Все правильно. Место для мусора…» — написал Александр М. о машине.

Ситуацию для ФАН прокомментировал автоюрист Петр Губенко, сотрудник центра «АвтоПраво-ОСА». Он назвал действия местных жителей самоуправством, но объяснил причину такой реакции. Умнее всего было бы, по словам эксперта, обратить на происходящее внимание ГИБДД, но правоохранителям будет очень сложно вычислить хозяина машины.

«Дело в том, что эвакуация автомобилей предусмотрена только с дороги, а дворовая территория к ней не относится. Там вызвать ГИБДД не получится, но позвонить стоит. Могут быть нарушены общие правила остановки и стоянки транспортного средства, за что, возможно, предусмотрена административная ответственность. Но сотрудникам полиции еще предстоит вычислить, какой конкретно водитель совершил нарушение. Так возникает ситуация, в которой жители начинают заниматься мелкими пакостями, пытаясь проучить автомобилистов. Это может быть даже в некотором смысле обосновано», — заключил Петр Губенко.

Эксперт предложил жильцам альтернативные варианты решения проблемы. По его мнению, не стоит подставлять себя под удар из-за желания преподать урок кому бы то ни было.

«Тот, кто ставит мусор на машину, совершает административное правонарушение. Проще пнуть автомобиль по колесу, например, может, у него сработает сигнализация, и владелец выйдет, удастся решить вопрос о перепарковке. Если это не сработало, возможно, где-то поблизости окажутся люди, которые знают, кому этот автомобиль принадлежит. Если и это не помогло, тогда, конечно, стоит позвонить в ГИБДД и сообщить, каким образом припаркован автомобиль. Также можно написать записку водителю, но возымеет это эффект или нет, неизвестно», — заявил автоюрист Петр Губенко.

Мелкие пакости, которыми горожане досаждают хаму-автомобилисту, зачастую действенны, говорит эксперт. Это причина, по которой граждане или представители коммунальных служб выбирают незаконный способ отстоять свои права.

«Самоуправство возникает на фоне безысходности. Порой никак повлиять на таких автомобилистов не получается. Приезжает контейнеровоз, надо его разворачивать, близко подъезжать к месту, где появляется мусор, а это сделать невозможно из-за припаркованного автомобиля. И в итоге он проезжает дальше, а контейнер с мусором остается переполненным. У дома возникают проблемы. Мусор начинает переваливаться из этого контейнера, скапливаться, его раздувает ветром… Вот такое проблемы возникают из-за автомобилистов, которые паркуются, не думая о других гражданах», — выразил он свою точку зрения.

Ранее ФАН сообщал, что калининградцу угрожали проколоть колеса за парковку на тротуаре. Ему положили записку с надписью: «Еще раз так встанешь, ищи шиномонтаж» на лобовое стекло. Возможно, агрессоров возмутила наклейка водителя «Мне плевать на всех, паркуюсь, где хочу».