В благотворительном фонде «Сердца трех» помогли найти дом пенсионеру из Калининграда

Участники благотворительного фонда «Сердца трех» города Калининграда помогли практически бездомному пожилому человеку спастись от холодной зимы и обрести дом. Мужчину 84 лет неоднократно пытались определить в «Дом ночного пребывания» социальные службы, но он оттуда сбегал. Энтузиаст Сергей Горохов с командой поговорил с дедушкой, помог ему восстановить пенсионную карту, а также определил в хороший дом престарелых. Подробнее в материале ФАН.

Об одиноком 84-летнем пенсионере ФАН писал еще в ноябре. Социальные сети Калининграда всколыхнуло известие о том, что старый человек в области живет без еды, воды и тепла. В соцслужбе региона корреспонденту рассказали, что пожилой мужчина попрошайничает, хотя у его есть пенсия, и беспробудно пьет. Якобы по этой причине он и не мог жить в социальных учреждениях. Выяснилось, что это неправда, о чем рассказал Сергей Горохов. Он также сообщил, каким образом ему удалось уговорить дедушку спрятаться от холодной зимы в доме престарелых.

— Как вы узнали о дедушке, почему решили ему помочь?

— В одном из калининградских пабликов опубликовали, что дедушка живет в ужасных условиях. У него окон не было, очень жестко. Он и сам вел образ жизни немножечко асоциальный, бомжевал в общем. Ему 84, он может быть сошел с ума в этом плане. У него в принципе неплохая пенсия, 16 тысяч, может быть чуть-чуть потерялся в силу возраста. К нему приезжали многие люди, говорили: «Он так сам живет, ему все нравится». Но он то чуть-чуть не понимает в силу возраста! Мы решили не оставлять его в такой ситуации. Начали с ним вести диалог, он сначала отказывался, потом согласился. Нашли к нему подход. Положили его в больницу на обследование, подстригли, привели в хороший вид. Врачи посмотрели его, у него с сердцем проблемы были. В общем, подлечили в калининградской больнице и потом перевезли в «Теплый дом». Его сразу не взяли, потому что у него не хватало двух анализов, оказывается. Его пришлось поместить в платный соцприют, у нас одна из участниц фонда оплатила 16 800, из своего кармана, хотя мы не понимаем, почему соцработники этого не сделали. Сейчас мы с ним на связи.

— Как вы считаете, почему социальные работники не смогли исправить ситуацию, человек так долго оставался на улице...

— Просто подход надо найти, они приезжали, очень нагло с ним общались неуважительно к возрасту, как бомжом. Работа заключается в том, чтобы найти общий язык с человеком, да помочь ему, а не так: «Ну что, ну давай, опять, наверное, сбежишь» — в таком тоне. Я заметил, что там часто люди не на своем месте, и с детьми общаются очень нагло. Если человек где-то ошибся, то «все, ты асоциальный». Мы приехали, вокруг него ни бутылок, ничего не было. Не прям он там какой-то алкаш, нормальный мужик, есть свои странности, но неизвестно, кто и как будет себя вести в 80 лет. На нем клеймо поставили! В этом плане недоволен я соцполитикой, не знаю, как в России, но в Калининграде точно недоволен. Постоянно встречается нечеловеческое отношение к людям, и им вообще все равно! Что-то, конечно, делается, но не все, как надо.

— Пенсионер действительно занимался попрошайничеством?

— Я сам лично не видел, но ходили такие слухи. У него пенсия 16 тысяч, более или менее в принципе, но он карточку потерял, и у него ее не было. Мы ему восстановили, все сделали и передали пенсионера в приют, там 75% берут на обеспечение, а остальное оставляют на личные расходы. Там бабушек, дедушек его возраста много, ему не скучно, тепло. На самом деле такая зима, как сейчас была… Велика вероятность, что он не выжил бы. Эта зима калининградская необычная была по своим морозам, ночью стояло -30, в области было еще холоднее. Как он так жил, почти на улице, без окон?.. 84 года, силы не те, мог заболеть и все.

— Чем он питался, вы узнавали?

— Он бродяжничал, что-то собирал, где-то попрошайничал. Он отделен от реальности, его что-то спрашиваешь, не факт, что правда, то, что рассказывал. Сосед к нему заходил, что-то давал. Так, где придется. Родственники у него куда-то уехали, особо о нем никто и не помнит. Может, тоже подумали, что он асоциальный и с ума сошел. Так часто бывает. Перестал человек быть нормальным и все, не хотят ему помогать и что-то делать.

— Какие условия у 84-летнего мужчины в «Теплом доме»?

— Там много кроватей, примерно 4–5 человек в комнате. Мы туда ездили, уже давно с ними дружим, проводили разные мероприятия до пандемии, это наши друзья. Я знаю, что там хорошие условия, их соцработники отличные люди, всем комфортно пенсионерам: о них заботятся хорошо, различные мероприятия устраивают, игры. Пожилым людям весело, атмосфера хорошая, поэтому классно, что он там. Мы сразу туда и наметили, там наши приятели, позвонили, все узнали. Нам сказали «Да, к нам можно», перечислили, какие нужны документы. В первый раз отказали, потому что общие документы делались через соцработников Гвардейска. На неделю он на улице остался, нам пришлось снять самим ему жилье.

— Как вам удается с такими людьми общий язык находить?

— Как минимум диалог, хорошее отношение доброе. Человек говорит «Не хочу» — показываешь ему плюсы. Обращаешь внимание на минусы его жилья, разбираешь. Ответ «Нет» с чем-то же связан. Ты просто узнаешь, почему «Нет». Знаешь же, что там лучше. Он отвечает, почему «Нет», а это «почему» неверно. Он не так думал, как есть. Ты ему рассказываешь, как все на самом деле, его мнение меняется. Он не представляет, как там, ничего не хочет. Такой навык у нашей команды есть в связи с делом, научились с людьми общаться, понимаем, что есть разные мнения, и надо их уважать. Хочется разобраться, узнать о причинах, углубить в вопрос. Часто мы заблуждаемся в чем-то, люди говорят «А, дурачок», а можно же объяснить и все, человек уже знает. Главное вести диалог, правдиво и аргументированно. Важно отношение, человек же чувствует, когда к нему хорошо относятся, а не так «Еще ведь туда, потом туда», приказным тоном, сейчас мы тебя отвезем, еще что-то. «Что ты, опять там сбежишь?». Сразу же идею эту в голову кладут, так тоже нельзя.

— А вы на какие средства существуете, организация частная?

— Да мы сами, сколько у нас есть денег, скидываемся участниками. Сборы через инстаграм организовываем. У нас уже есть определенная аудитория, которая нам доверяет, верит. Объявляем сбор, нам привозят вещи, еду. Если деньги нужны, собираем на что-то, но чаще вещами, чтобы к деньгам не прикасаться, чтобы лишних вопросов не было.

Ранее ФАН сообщал, что подросток из Калининграда подарил скитающемуся пенсионеру персональный компьютер. Благотворительностью он занимается регулярно.