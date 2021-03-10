Рекордно низкое количество заболевших коронавирусом зарегистрировано в Калининграде

Калининград, 10 марта. За последние сутки зарегистрировано 25 случаев коронавирусной инфекции. Из них 22 в структуре ОРВИ, 3 пневмонии. С начала пандемии выявлено 29035 случае.

Количество летальных исходов увеличилось до 311.

Среди заболевших:

— 14 пенсионеров;

— два медицинских работника;

— сотрудник транспортного предприятия;

— пять индивидуальных предпринимателей и иных занятых;

— три неработающих.

В правительстве Калининградской области отметили, что заразившиеся были обнаружены методом ПЦР-диагностики. Также сообщается, что в регионе закончилась вакцина. Даты прививок для населения переносятся.

«Все, что было, поставили. Остался только второй этап. Как сказал министр вчера, ждем к 15 марта. Поставки федеральные, от нас ничего не зависит. Как только поступают партии, они сразу перераспределяются по медучреждениям», — проинформировали в оперштабе.

В Калининград было поставлено 34 604 дозы вакцины, привито 31 897 человек, из них двукратно — 15 929. На 10 марта на COVID-19 обследовано 572 979 горожан, из них 29 035 заразились опасной болезнью. 26 594 человека выздоровели. Остаются под медицинским наблюдением 3 934 человека.

Ранее ФАН сообщал, что в регионе увеличивается количество смертей от коронавируса. В зоне риска находятся пенсионеры.