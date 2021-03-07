Юрий Лоза отреагировал на слова польского генерала о войне между Россией и НАТО

Калининград, 7 марта. Певец Юрий Лоза высказал свою точку зрения относительно слов польского генерала Вальдемара Скшипчака, который расписал возможный сценарий войны между РФ и НАТО. Бывший командующий сухопутными войсками считает, что у России есть возможность завоевать страны Прибалтики за 2-4 дня, а после отправить солдат в сторону Польши, на юг Балтийского моря.

«Зря они на это надеются, не станет их никто захватывать», — сказал артист в комментариях в Facebook.

Слова Скшипчака прокомментировал также и губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он предложил обратить внимание на совместные проекты Польши и России, а также вспомнил, что после Второй мировой войны ей отдали две трети Восточной Пруссии.

«Мне кажется, что Польшу за всю историю много раз уже делили. А восстанавливали, в том числе, советские войска. Благодаря советскому солдату Польша снова возродилась, даже в более широких границах, чем это было до Второй мировой войны, поэтому, мне кажется, хватит уже заниматься стратегированием того, кто куда будет вторгаться и какие танки по какой брусчатке будут ехать», — сказал Алиханов.

Ранее ФАН сообщал, что польский генерал Скшипчак описал вероятный сценарий битвы за Калининград с участием НАТО. Пользователи Сети в ответ напомнили о провале Польши на собственных учениях.