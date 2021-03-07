Тина Канделаки приобрела квартиру для морского отдыха в Калининградской области

Калининград, 7 марта. Тина Канделаки купила квартиру в курортном городе Светлогорске Калининградской области и планирует приезжать туда летом на каникулы. Она рассказала об этом в своем Instagram. Телеведущая посочувствовала согражданам, которые имеют недвижимость заграницей, поскольку та все еще остается труднодоступной из-за коронавируса.

«Дорогие обладатели недвижимости во Франции, Италии, Испании. Мне вас очень жаль, вы еще долго не доедете до своей недвижимости», — сказала теле-дива в социальной сети.

Апартаменты в Калининградской области она оценивает диаметрально противоположным образом и добавляет, что совсем скоро в ее жилом комплексе появится бассейн и спа-комплекс. Жизнь на Балтийском побережье кажется ей роскошной.

«А это тот случай, когда можно только хвалиться недвижимостью в России. Тепло, красиво, солнышко греет», — говорит Тина Канделаки, демонстрируя вид из новой квартиры.

В Калининграде бывшая ведущая популярной программы «Самый умный» уже успела посетить популярный торговый центр «Европа», а также побывать на концерте рэпера «Басты». Вместе с ним она посетила Янтарный комбинат, где оценила панно с Лениным.

Ранее ФАН сообщал, что пользователи «разнесли» Тину Канделаки за фотографию в шубе. Им не понравилось, что она носит натуральный мех.