Трое человек погибли в смертельном ДТП в Калининградской области

Калининград, 7 марта. Смертельное ДТП произошло на дороге, ведущей в поселок Янтарный Калининградской области. Видеозапись с места аварии попала в социальные сети.

«Там автомобиль просто всмятку разбился о придорожное дерево. Как говорят очевидцы, трое человек погибли, да и по видео все видно. Жесть», — пишут местные жители в одном из популярных telegram-каналов.

Информацию о количестве погибших подтвердили в УМВД Калининградской области. 39-летний водитель Suzuki Vitara погиб на месте вместе со своими пассажирами — 37-летним мужчиной и 36-летней женщиной.

«ДТП случилось в полчетвертого утра между поселками Орехово и Красноторовка, это подъезд к Янтарному со стороны Светлогорска», — рассказали в пресс-службе полиции.

Ранее ФАН сообщал, что молодой калининградец спровоцировал ДТП, выехав на встречную полосу. Он не справился с управлением автомобилем марки Volkswagen.