Пожарные эвакуировали 10 человек из огня калининградской квартиры

Калининград, 7 марта. На Ленинском проспекте загорелась многоэтажка. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС.

Выгорела комната и часть гостиной. Спасатели вытащили восемь человек, еще десять были эвакуированы. Пожар произошел в трехкомнатной квартире одной из пятиэтажек.

«Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. На место происшествия выезжали пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-3, ПСЧ-1 и СПСЧ в составе 15 человек и 3 единиц техники», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В МЧС напоминают, что в случае пожара следует звонить 101 по телефону службы спасения или набрать 112 с мобильного телефона. Ранее калининградские спасатели ликвидировали возгорание на ул. Желябова в Центральном районе города. В одной из квартир панельного дома выгорел балкон.