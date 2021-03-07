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Местные жители засняли стадо баранов на улицах Калининграда

Местные жители засняли стадо баранов на улицах Калининграда

Калининград, 7 марта. В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как по улицам Калининграда бегает стадо баранов. Оно возникло на пути водителя, который ехал в районе Берлинского моста. 

Местные жители засняли стадо баранов на улицах КалининградаПроехать по дороге бараны водителю не помешали, но заставили задуматься, в России ли он находится. Бесхозное стадо шло там, где обычно активно ездят автомобилисты, и их пришлось разгонять. Многие животные перешли на бег. 

«Это точно не Узбекистан?»  — спрашивает автор видео. 

«Бродят животные бесконтрольно и бесхозно!» — возмутились горожане. 

Ранее ФАН сообщал, что москвичам предложили выбрать имена для родившихся на ВДНХ козлят и ягненка. Они появились на свет благодаря «Городской ферме». Отмечается, что родителями стали овечка Настя и баран Бяш.

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