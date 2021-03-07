Местные жители засняли стадо баранов на улицах Калининграда

Калининград, 7 марта. В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как по улицам Калининграда бегает стадо баранов. Оно возникло на пути водителя, который ехал в районе Берлинского моста.

Проехать по дороге бараны водителю не помешали, но заставили задуматься, в России ли он находится. Бесхозное стадо шло там, где обычно активно ездят автомобилисты, и их пришлось разгонять. Многие животные перешли на бег.

«Это точно не Узбекистан?» — спрашивает автор видео. «Бродят животные бесконтрольно и бесхозно!» — возмутились горожане.

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