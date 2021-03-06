Молодой калининградец спровоцировал ДТП, выехав на встречную полосу

Калининград, 6 марта. Молодой водитель Volkswagen не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Об этом ФАН сообщили в региональном ГИБДД.

«В 21 час 40 минут водитель автомобиля Volkswagen двигался по улице Габайдулина в направлении улицы Жиленкова, на прямом участке дороги не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, допустил столкновение с автомобилем марки Volkswagen под управлением 48-летнего водителя», — рассказали ФАН в пресс-службе.

Потерявшему управление горожанину 26 лет. Он получил телесные повреждения, подробнее о его состоянии не сообщается.

В ГИБДД рассказывают, что за прошедшие сутки на дорогах Калининградской области зарегистрировано два ДТП, в них ранено двое человек. Сотрудники полиции выявили 1667 нарушений ПДД, было задержано четверо нетрезвых водителей. 43 раза правила дорожного движения нарушили пешеходы, десятерых из них привлекли к административной ответственности.

Ранее ФАН сообщал, что в Пензе иномарка перевернулась на крышу и пропахала газон. Автомобиль вылетел с трассы.