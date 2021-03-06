Неизвестный калининградец жжет водоматы «коктейлем Молотова». ФАН публикует видео

Калининград, 6 марта. Местные жители ищут неизвестного, который взрывает автоматы с водой с помощью самодельных «коктейлей Молотова». По их словам, он устраивает взрывы на улице.

«Вчера ночью в 01:03 по улице Балашовская, 5 прохожий в камуфляжной куртке, рост примерно 170–175, худощавого телосложения, примерно от 30 до 45 лет, принес пакет с зажигательной смесью в бутылке и поставил его на автомат, дабы поджечь его, после чего скрылся в конец дома и наблюдал, как горит автомат у дома. Данный инцидент не первый на этой улице», — с возмущением пишут горожане в социальной сети.

Они боятся, что с водоматов огонь может перейти на жилые дома. По их словам, взрывы устраиваются каждую неделю, но поймать поджигателя до сих пор не удалось.

«Не сомневайтесь в продолжении его поджогов, ведь в следующий раз это может быть что угодно: ваша машина, а, может, и две!» — просит о помощи автор поста в социальной сети.

В пресс-службе полиции ФАН рассказали, что ведется следствие. Ранее ФАН сообщал, что в Ленинградской области задержали подростка за бросок «коктейля Молотова» в здание администрации. Пожара не произошло.