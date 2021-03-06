Калининградцы прозвали «эскортницей» новую скульптуру на балтийском побережье

Калининград, 6 марта. В курортном городе Зеленоградске Калининградской области к 8 Марта установлена бронзовая скульптура «Бегущая по волнам». Она посвящена героине одноименного романа Александра Грина.

Памятник — девушка в развевающемся на ветру платье. Она находится на лодке, омываемой волнами, и держит в руках старинный фонарь, который позже начнет светиться. К лету вокруг нее также появится мозаичное панно, изображающее море и волны.

Идея создания монумента принадлежит редакции местной газеты «Волна». Он символизирует устремленную к своей мечте молодую женщину, героиню произведения Грина Фрези Грант. Стоимость скульптуры составила около 700 тысяч рублей.

«Согласно старинной морской легенде, Фрези Грант была дочерью капитана судна, которое следовало из Австралии. По пути в море пассажиры судна увидели прекрасный остров, но корабль не смог причалить к нему из-за опасных скал. Девушка спрыгнула на волны и побежала по ним к своей мечте — чудесному острову. С тех пор прошло несколько столетий, но бегущая по волнам продолжает следовать за своей мечтой», — рассказывают об идейной составляющей памятника в газете.

В издании также сообщают, что изваяние было отлито в столичной мастерской «Левша». Авторами композиции стали московский скульптор Василий Фильшин и его помощник Евгений Юргенсон. Выполнена работа по рисунку известного советского художника-постановщика Арсения Клопотовского.

«Бегущая по волнам» понравилась далеко не всем калининградцам. Некоторые из них заметили, что ее фигура несколько непропорциональна. Эксклюзивно ФАН они рассказали о своем разочаровании.

«Могу сказать, что нарушены пропорции. Голова явно больше, чем нужно, как будто взята от другой скульптуры. Странное положение фонаря, вроде как она всматривается, значит, должна подсознательно вытянуть его вперед, а он полуопущен. К тому же нет ощущения стремительности. Она как будто просто стоит на пеньке под ветром! В целом создается впечатление ремесленнической поделки, а не авторской работы», — поделился своим мнением с ФАН местный житель Евгений Х.

По мнению проживающих в Зеленоградске Калининградской области, фонарь стал самым слабым местом скульптуры. Они считают, что его нужно переделать.

«Ярко-желтый фонарь очень сильно выбивается из общего стиля скульптуры. Именно ярко-желтый цвет отрывает фонарь от скульптурной композиции», — высказал свою точку зрения эксклюзивно для ФАН Алексей А.

Он также заметил, что пока что сам памятник «Бегущая по волнам» не видел и ориентируется только на изображения в Интернете. Мужчина добавил, что в остальном он кажется идеальным.

Интересно то, что некоторые калининградцы отметили сходство «Бегущей по волнам» с популярной в Зеленоградске «Курортницей». Короткое одеяние памятника вызывает неоднозначную реакцию местных жителей, и на героиню Грина смотрят похожим образом.

«Сестра эскортницы, эта по морякам специализируется просто», — прокомментировал появление скульптуры Константин К. «Верх эскортницы. Низ монашки», — оценила монумент Оксана Ж.

У некоторых местных жителей образ «Бегущей по волнам» вызывает негативные ассоциации. По их мнению, появление такой девушки — символ грядущего несчастья.

«Бегущая по волнам» — прекрасная девушка, являющаяся морякам и путешественникам перед кораблекрушением!» — высказала жительница Зеленоградска Татьяна В. «Недобрые какие-то ассоциации», — подтвердила ее точку зрения Мария Н.

Некоторые жители даже сравнили романтичный памятник с небезызвестной «Аленкой» из Нововоронежа. Он явно не оправдал их ожиданий.

«Аленка — два!» — иронично оценила творчество московских скульпторов Максим К. «Стоящая на пеньке» какая-то…» — сказал Александр А.

Горожане также отметили, что из-за появления нового памятника дом позади него теперь нужно отремонтировать. С их точки зрения, пространство вокруг должно преобразиться.

«На заднем плане убогий дом, надо реконструкцию сделать», — заявила по этому поводу Кристина К.

Ее идею местные жители поддержали, сказав, что элементы дома и его черепица оригинальные, а значит он украсит Зеленоградск. Ранее ФАН сообщал о точном расположении монумента «Бегущая по волнам». Он появился на месте недавно отремонтированной улицы.