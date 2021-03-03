Мясо значительно подорожало в Калининградской области

Калининград, 3 марта. В регионе подорожал ряд продуктов. Всего за один месяц поднялись цены на свинину, баранину, мясные консервы, в том числе для детского питания, а также сухие молочные смеси. Об этом сообщается на сайте «Калининградстата». Точное соотношение цен в период с 24 февраля по 3 марта представлено в таблице ниже.



Значительно подешевел черный байховый чай. Он стал стоить 1142,35 рубля, хотя раньше продавался по цене 1663,98 рубля. Другие продукты, такие как конфеты, молоко и маргарин, подешевели всего на один рубль.

Ранее ФАН сообщал, что экономист Хазин оценил обещание остановить рост цен на яйца и курятину в России. Основные российские производители мяса птицы и яиц, входящие в Национальный союз птицеводов, договорились о сдерживании роста цен на свою продукцию.