Калининградская область впервые приняла первенство России по шорт-треку

Калининград, 3 марта. Гусев Калининградской области принял первенство России по шорт-треку. В регион прибыли более ста спортсменов из 15 городов России, в том числе Москвы и Петербурга.

«Среди юниоров это финальные соревнования сильнейших спортсменов от 15 до 19 лет, участвуют мастера спорта международного класса, основной состав юниорской сборной. Это лучшие, самые сильные ребята. Мы очень гордимся, что имеем право принять такое спортивное состязание», — рассказала корреспонденту ФАН глава Федерации конькобежного спорта Калининградской области Марина Толпыго.

Она также сообщила, как себя показали калининградские спортсмены, пояснив, что для них это потрясающий опыт.

«Сегодня разыгрывалась дистанция 1500 метров и эстафетные забеги. Среди калининградских спортсменов пока нет возраста 19 лет, мы еще не такие сильные, не настолько долго тренируемся, но для нас это огромный опыт, участвовать на одной дорожке с такими сильными атлетами. Лучшее место сегодня было 16 из 50, спортсмены вышли в полуфинал эстафетной команды, Калининградской области, на сегодняшний момент это все», — сообщила ФАН Марина Толпыго.

В Гусев приехали чемпионы из республики Мордовия, Башкортостан, Приморского края, Свердловской, Тверской, Челябинской, Ярославской, Пензенской, Смоленской, Нижегородской областей и других мест.

Ранее ФАН сообщал, что девушка весом 55 килограмм из Калининграда подняла штангу в 132. Она стала победительницей соревнований по пауэрлифтингу в Туле.