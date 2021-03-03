Следственный комитет в Калининграде выясняет обстоятельства гибели мальчика

Калининград, 3 марта. Калининградские следователи выясняют, при каких обстоятельствах погиб трехлетний мальчик в СНТ «Лагуна» поселка Сокольники Зеленоградского района. Тело ребенка с признаками утопления на заднем дворе своего дома обнаружила мать.

Она и бабушка оставили чадо без присмотра всего на несколько минут. Женщина обратилась в экстренные службы. Оперативники видимых повреждений на теле погибшего не обнаружили. Место происшествия уже осматривалось.

«Ребенок погиб сам, но для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — рассказала ФАН пресс-секретарь следственного комитета Наталья Гацко.

Ранее ФАН сообщал, что в Калининградской области под воду провалился семилетний местный житель. Он ушел на прогулку и не вернулся.