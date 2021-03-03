Душившая 11-летнего ребенка женщина пойдет под суд в Калининградской области

Калининград, 3 марта. Местная жительница пожаловалась в полицию на знакомую, душившую ее 11-летнего сына. Она угрожала ребенку расправой, о чем ФАН рассказали в пресс-службе полиции.

Как сообщили Федеральному агентству новостей, нетрезвая калининградка пришла в гости к подруге и стала конфликтовать с ее ребенком, после чего начала его душить. Ей не понравилось поведение несовершеннолетнего.

Покидать чужую квартиру из-за ссоры она не хотела. Полицейские с трудом доставили ее в участок. Теперь в отношении жительницы Калининграда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью». Ее могут посадить на срок до двух лет.

Ранее ФАН сообщал, что детский омбудсмен разбирается в истории с изъятием русских детей из семьи в Германии. Предполагается, что на родителей донесли соседи.