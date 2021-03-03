«Бессмертный» экстремал из Калининграда планирует целый год обходиться без еды и воды

Калининград, 3 марта. Экстремал Олег Резанов из Калининграда прыгал с парашютом без одежды в — 40 градусов, вмораживал себя в ледяное сердце на 12 минут 52 секунду при температуре — 35 и закапывался в снег в гробу. Теперь он считает себя богом и хочет взять новое имя, в переводе означающее «бессмертный». Помимо всего прочего, Резанов планирует путешествовать по городам России, год отказываясь от еды и воды, и демонстрируя таким образом чудо. Подробнее в интервью ФАН.

— Расскажите, пожалуйста, вы планируете в ближайшее время какие-то испытания?

— В планах развивать свою «автономию», способность человека находиться без еды и, возможно, без воды. Наверное, изолируюсь в каком-то помещении, чтобы была трансляция. Я хотел бы, чтобы она шла на весь мир, также планирую путешествие по стране. Я буду заходить или заезжать на велосипеде во все населенные пункты, которые есть, и через СМИ доносить, где я был и что со мной есть. Есть и пить при этом не планирую.

— Сколько вы хотите так продержаться?

— Задача стоит один год.

— Как вы себе это представляете?

— Зачем мне это представлять? Я много раз попадал в такие ситуации, когда мне говорили: «Ты оттуда живым не выберешься». Вполне вероятно, что я не выйду из очередного испытания. У меня таких было много.

— Какие были самыми опасными?

— Прошлой зимой у меня было четыре испытания, и ни одно из них с жизнью не совместимо. Я 13 часов находился в снегу без одежды, потом был в котле с концентрированной солью зимой, дальше меня вмораживали в ледяное сердце летом, 13 минут без воздуха был, 8 марта меня замораживали в жидком азоте. Мое тело превратилось в лед, и в принципе оно уже погибло.

— Как же вы тогда остаетесь в живых?

— Я не задаюсь этим вопросом, зачем? Если у человека свойства, способности, о которых он ничего не знает… Понятно, что я изучаю эти механизмы, в той или иной степени у меня есть ответы на эти вопросы. Вообще, если взять за базу, это работа с энергией и подсознанием, то есть по сути был человек, который демонстрировал прилюдно чудеса, Иисус Христос. По воде ходил, воду в вино превращал, мертвых воскрешал. Я однажды проснулся с осознанием своих способностей. Любой другой человек должен идти к этому достаточно долго, и это всегда связано именно со стремлением концентрировать энергию и тотально верить, работать со своим подсознанием. То есть если ты веришь безусловно, что тебя это не убьет, это не убивает.

— Вы называете себя Сатом, это божественное имя?

— Да, мне время пришло в 2019 году. Я спустился с «Эльбруса», и я уже осознал себя как Сат. Но впервые я так подумал в декабре, как раз первое испытание было, декабрь 2019 года, когда меня из сугроба откопали. Кстати, я планирую имя уже сменить и официально, по паспорту, быть именно Сатом. Это сложно, потому что у меня шестеро детей, и трое сейчас несовершеннолетние, что создает сложности. Смена отчества и так далее. Посмотрим. Сат на санскрите значит «Вечный», я считаю, что есть божественная основа, «вечный, реальный, чистый».

— Для каких целей вы набираете «Золотую армию»? У вас очень много постов об этом в социальной сети.

— Выходит еще одна часть моей книги в апреле, это PR-ход. Я показываю, что ее герои имеют место быть, по крайней мере в одной из реальностей, в которой я в том числе могу находиться. «Золотая армия» — это 12 девушек, которые обладают энергией, недоступной другим людям. Объединившись, они могут менять реальность, помогают Сату управлять временем, пространством и реальностью.

— Вы пытаетесь в жизни повторить историю из своей книги?

— Мои возможности раскрываются постепенно. Я изучаю механизмы вечной молодости и бессмертия, по сути в «автономию» ухожу, чтобы уйти в более глубокие практики, которые способны запустить регенерацию человеческого тела. По сути это и есть вечная жизнь, когда клетки могут бесконечно регенерировасть. Я уже с этим столкнулся, когда меня заморозили, мои органы были уничтожены, и они отросли за несколько суток.

— Какие органы у вас «отросли»?

— Все. Еще раз, мое тело было превращено в лед.

— Вы же не сразу начали увлекаться «автономией», насколько я знаю, холод вас спас в определенный момент?

— Я был обездвижен. Была история, я был совсем молодым парнишкой, 22 года, военный. Со службы пришел, вечером лег, а утром не смог встать. Врачи меня лечили месяцев шесть, в больницах и дома, но полностью так и не смогли восстановить. Диагноз был хронически остеохондроз. Один из позвонков разрушился в поясничном отделе и защемило нерв, боль была очень сильная. Тогда я жил в частном доме, передо мной был колодец, и я начал туда ползать каждое утро и обливаться холодной водой. Меня подняло это не ноги.

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