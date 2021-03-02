Жители Калининградской области показали жуткие фото жуков из водопровода

Калининград, 2 февраля. Жители города Советска в Калининградской области показали фотографии своих фильтров для воды. Они выглядят ржавыми, также на них ползают неизвестные насекомые. Горожане заявили о плохом качестве водопроводной воды.

«Вода в Советске, по крайней мере 9 января», — написали советчане под фотографией с жуками. «Чапаева тоже самое», — отреагировали ниже. «Гастелло тоже», — рассказали в Советске.

Одна местная жительница рассказала, что ее семья подцепила инфекцию после купания у себя дома. В больнице оказался маленький ребенок.

Мой муж и ребенок бесились в ванной, нахлебались воды и оба подцепили кишечную коли-инфекцию. Пять дней инфекционной больницы с ребенком, два дня капельницы маленькому ребенку, антибиотики, восстановление ЖКТ. Последствия игры в воде! Я слышала , что в Советске была авария вроде горячей , а может и холодной воды месяца два назад. Вот и идет, думаю, где-то подсев этой живности, от этого и инфекции. Мы после поменяли фильтр-систему полностью на самуж мощную, но пить я ее все равно побаиваюсь, соседи наши покупают питьевую воду в пятилитрушках», — написала она.

Некоторые жители Советска к наличию насекомых на фильтрах воды уже привыкли. Ситуация их не удивляет, а куда обращаться и как решать проблему, они не знают.

«Сняли фильтр, а там жуки и личинки. Поменяли и выбросили. Мы живем в этой квартире почти год, я думаю, до этого тоже так было», — рассказал корреспонденту ФАН Валерий В.

Кое-кто из жителей предположил, что насекомые на фото — это мокрицы, но предположение вызвало негодование страдающих из-за плохой воды граждан.

«Мокрицы хоть и влаголюбивые насекомые, но не рыбы. Им дышать надо воздухом. Они в трубах и сантехнике не водятся, а приносит их потоком воды уже дохлых, то есть с раздающего водохранилища. А уж что там творится никто, кроме «Водоканала» не ведает, территория закрытая», — рассказала о своей версии происходящего Ксения С.

Появление червей и насекомых в воде прокомментировали в администрации Советского городского округа. Выяснилось, что проблему уже решает глава города Андрей Сергеев. Его люди выехали к дому с проблемами водоснабжения сразу, как только получили жалобу от местной жительницы.

«После того поста гражданка Смирнова сообщила о случившемся главе в личные сообщения. Его помощник сегодня был на объекте. Организовали «Водоканал», то есть поговорили. Забор на экспертизу будут завтра утром производить, планируется промывка ближайшего колодца. Забор будет производиться до промывки и после. В любом случае ситуация, со слов Виктории С., не новая. Сейчас у нее проблем нет. «Водоканал» мог напортачить, мы сейчас сами хотим разобраться, что случилось», — заявил корреспонденту ФАН пресс-секретарь округа Максим Верзов.

Он сообщил, что если бы обнаружил червей и неизвестных насекомых у себя в водопроводе, то тоже постарался бы привлечь максимальное количество людей для решения проблемы.

«Чистая квартира, не асоциальная семья, которая просто траванулась. В любом случае тут надо разбираться. Экспертиза должна что-то выявить. Меня лично эти мокрицы на видео повергли в шок, я даже не знаю, как бы я себя повел в этой ситуации. Есть прецедент, есть сработка, есть адекватная реакция аппарата, сейчас будут разбираться. Думаю, в течение десяти дней что-то ясно будет. Промывки все будут проведены в любом случае внепланово», — рассказал он ФАН.

Юрист Глеб Подъяблонский объяснил, как грамотно себя вести в подобной ситуации. По его словам, главное — зафиксировать нарушение.

«Данный факт нужно зафиксировать на фотографиях и видео, направить письмо в «Водоканал», Роспотребнадзор, санинспекцию, управляющую компанию. Лучше всего вызвать представителя УК, чтобы они зарегистрировали этот факт. Если не будут отвечать, тогда уже жаловаться в прокуратуру Российской Федерации, но не на червей, а на факт бездействия соответствующих органов», — сказал корреспонденту ФАН юрист.

Ранее ФАН сообщал, что жители Подмосковья показали жуткие фото червей из водопровода. Эксперты отмечают, что случившееся не может быть связано с экологической обстановкой. По их словам, наличие червей и насекомых в водопроводной воде — нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства.