Депутата Калининградской облдумы клонировали в 3D

Калининград, 2 марта. Председатель региональной областной Думы была клонирована в 3D. Об этом она рассказала в социальной сети Instagram.

«Друзья, добавлю весенних красок в последний зимний день. Месяц назад я прошла цифровое сканирование в Гусевском Политехехническом техникуме. И вот пожалуйста вам, 3Dмодель из пластика, распечатанная на промышленном принтере! Вот в таком солнечном цвете! Точность стопроцентная — до складок на одежде, невероятно!», — написала политик.

Свою публикацию она снабдила видео процесса 3D-моделирования. На нем запечатлен процесс сканирования.

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