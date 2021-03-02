Жители Балтийска в Калининградской области жалуются на платежи в 10 тысяч за тепло

Калининград, 2 марта. Жители пригородного города Балтийска жалуются на баснословные суммы в квитанциях за отопление. Они публикуют их фотографии в социальных сетях. По словам местных, счет может достигнуть 10 тысяч за один месяц, и это только одна коммунальная услуга.

«Вот такие безумные счета присылают в Балтийске. Средняя зарплата на гражданке тысяч 15», — пишут горожане в одном из популярных пабликов.

Ситуацию для ФАН прокомментировали в городской администрации. По словам представителя властей города Балтийска, тарифы на тепло устанавливают в Калининградской области, а во всех домах установлены счетчики, так что оплачивают жители только потребленную энергию.

«В Балтийске одни дома отапливает котельная 3, где в качестве топлива используется уголь, другие — котельная 33 СРЗ, которую топят мазутом. Тариф на тепло установлен Службой по тарифам и регулированию цен Калининградской области и составляет 4030,04 за 1Гкал. В этом году зима у нас холоднее, чем обычно. Тепловой ресурс в дома подается в соответствии с утвержденными температурными графиками котельных, в зависимости от температуры наружного воздуха. Во всех домах установлены счётчики учёта тепловой энергии. Начисление платы за услуги теплоснабжения осуществляется в соответствии с показаниями приборов учета, то есть по фактическому потреблению», — сообщили в администрации эксклюзивно ФАН.

Ранее ФАН сообщал, в Калининграде местная жительница задолжала 70 тысяч рублей за квартиру после посещения своей УК. Ей сделали перерасчет за последние три года, поскольку информация о собственниках не была вовремя передана в ресурсоснабжающие организации, хоть в УК и была поквартирная карточка.