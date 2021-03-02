Земельный массив в Калининградской области отдан под строительство жилья

Калининград, 2 марта. Городские власти планируют перевести крупный земельный массив в районе поселка Совхозный под жилую застройку. Об этом стало известно после общественного обсуждения изменений в генплан Калининграда. На сайте администрации опубликован соответствующий набор карт.

Земля входит в зону общественно-делового строительства. Там предполагается возведение зданий высотой в девять и более этажей.

Ранее на этой территории планировалось появление жилого автокластера компании «Автотор». В мае 2012 года власти города отдали предприятию 967 га на северо-западе Калининграда в аренду за 22 млн рублей, но проект не был реализован. Когда в 2015 году администрация потребовала выплатить такую же сумму по банковской гарантии, компания сохранила за собой право ведения строительных работ на этой территории. Треть участка предлагалась городским властям в обмен на создание инфраструктуры. Сейчас «Автотор» участок не арендует.

Ранее ФАН сообщал, что в Калининграде пытаются застроить территорию обитания краснокнижных животный. Она находится в частной собственности компании ООО «Прямые инвестиции».