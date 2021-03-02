Фотограф-любитель из Калининграда делает камеры из коряг с Балтийского моря

Фотограф-любитель Сергей Лебедев из Калининграда своими руками создает работающие камеры из дерева, ему даже удалось организовать собственный бизнес. Одна его работа стоит до 10 тысяч рублей. Подробнее об этом он рассказал в интервью ФАН.

— Вы фотограф и сами делаете фотоаппараты?

— Я бы назвал себя ремесленником. Я конструктор пинхол-камер, в переводе это иностранное слово означает «игольное отверстие». Делаю фотоаппараты, по сути пленочные, по принципу самых первых камер. Это простая коробочка. Может быть вы слышали о таком выражении, как камера обскура? Коробочка с небольшим отверстием, а внутри пленка и светочувствительный материал. Изображение отображается без всяких объективов, линз, не как в обычных фотоаппаратах. Так, по сути, фотография начиналась. Мастерю уже пять-шесть лет.

— Вы делаете фотоаппараты из дерева?

— Да, я начал их делать из коряг с моря. Это те деревья, которые упали на берег, обмытые нашей балтийской соленой водой, без коры… Стал делать спилы, мне понравилась их фактура. Это было начало. Сейчас работаю так же, но использую разный материал: стекло, металл, медь, что-то еще. Из дерева проще всего делать такие фотоаппараты, это самый простой материал для создания коробочек.

— Почему вы начали этим заниматься?

— Я увлекался фотографией и слышал про существование таких камер. Это же инструмент! Было интересно поснимать им, потому что у него есть свои характеристики, отличающиеся от тех, к которым мы привыкли. Фотоаппараты такие особо нигде не продаются, их, в основном, делают энтузиасты сами для себя, поэтому и я решил попробовать. Я долго не вспоминал про это, а потом подвернулось дерево, я стал на самом то деле делать лампочки-светильнички, и подумал о пинхол-камерах. Почему бы не делать из этих коряжек с моря? И как-то пошло, интерес я увидел у людей к этому, стали покупать. По сути, в последние годы это хобби моей работой стало. В месяц делаю по пять-шесть штук.

— Скажите, а сколько в целом у вас уходит средств, чтобы сделать один такой фотоаппарат?

— Себестоимость вообще копеечная. Я арендую мастерскую, наверное, это самая большая статья расходов, а камеры не требуют денег. Дерево пошел, спилил. Выбрал понравившиеся кусок коряги с моря, принес. По сути, камера — это коробка с небольшим отверстием, куда не проникает свет. Пару рамочек внутри, которые ограничивают формат-кадр. Он может быть любой, от панорамного до привычного инстаграмного квадрата, устройства для перемотки пленки и все, это такие самые основные вещи. Поэтому больших вложений не нужно, а сама конструкция очень простая. Каждому под силу это сделать.

— Хобби позволяет вам не работать?

— Сейчас это моя работа, но я обычно это дело так не называю, потому что это сплошное удовольствие. Но это приносит заработок

— Больше 35 тысяч рублей?

— Да, вы знаете, но продажи такое дело… Начало года обычно затишье, январь-февраль люди раскачиваются после праздников, сейчас еще время немножко сложноватое. В среднем, чтобы вы имели представление, одна камера тысяч десять стоит. Это авторская и ручная работы, и продаю я в основном по миру, за границу. Мой ценник нормальный. Бывает, что я пять-шесть камер в месяц продаю, бывает чуть меньше или чуть больше. Поэтому да, хватает. Не гигантский заработок, но хороший.

— А чем занимались до того, как пришли к этому?

— Был технологом мебельного производства, педагогом дополнительного образования, вел фотокружок для детей. По образованию я инженер. Какое-то время занимался строительством.

— Теперь, имея собственную мастерскую, чувствуете себя иначе?

— Конечно, когда вы работаете на себя, на вольных хлебах, занимаетесь творческим делом, это гораздо приятнее и приносит больше удовольствия.

— А вы как-то запоминаете своих клиентов?

— С некоторыми мы обращаемся, но вообще по миру это очень узкий круг людей. Сколько в вашем окружении снимает на пленку людей? Сможете по пальцам пересчитать, если вообще найдете кого-нибудь. Их и таких мало, а тех, кто снимает на пинхол-камеры, еще меньше. Мы видим друг друга в Instagram, немножко общаемся. Кто-то со временем покупает и вторую, третью, четвертую камеры. Одна женщина из Германии уже имеет с десяток их. Недавно просила мужа полки приделать, потому что ставить их уже некуда. Я стараюсь делать свои фотоаппараты разными. На море много чего можно найти. Попадается немецкая керамика, я делаю вклеенные в дерево мозаики. Друзья-художники мои камеры расписывают. Поучаются такие расписные коробочки. Иногда я использую металл, также фронтальная часть камеры может быть полностью сделана из керамики.

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