Мемориал «Умирающий солдат» в Калининграде стоит в окружении мусора

Калининград, 27 февраля. Местный житель сообщает, что объект культурного наследия муниципального значения мемориал «Умирающий солдат» в его районе стоит в окружении мусора. Он рассказал об этом эксклюзивно корреспонденту ФАН.

«Территория вокруг мемориала превращена в помойку. Недавно достроили новые жилые дома и провели частичное благоустройство улицы Малоярославкой, в результате чего мусорку передвинули, и она оказалась возле памятника. Я думал, что ее на место поставят. Ради этого нового места для нее сделали навес и снесли забор, но в итоге она так и осталась возле мемориала. Теперь люди уже совсем стыд потеряли. Все превратили в свалку! Газон стал кашей!» — возмущается калининградец Марк Шальнев.

Он настоятельно рекомендует никому не выбрасывать мусор у мемориала и заявляет, что уже написал заявление в службу по государственной охране объектов культурного наследия.

«Я хочу, чтобы, во-первых, как можно людей увидели, как делать не надо, и что такие случаи не остаются без внимания. Во-вторых, чтобы те, кто мусорит возле мемориала, больше так не делали, чувствуя опасность получить наказание», — рассказал Марк Шальнев эксклюзивно ФАН.

Ранее ФАН сообщал, что опубликовал видео с девушками, забросавшими снегом Вечный огонь в Санкт-Петербурге. В их отношении будет возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ, предполагающей наказание за надругательство над телами умерших и местами их захоронений.