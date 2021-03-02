Социальный приют в Калининграде оказал помощь бездомному Дмитрию Холюто

Калининград, 27 февраля. Федеральное агентство новостей продолжает выяснять, как решается проблема помощи бездомным в регионе. Корреспонденту ФАН стало известно, что нищий Дмитрий Холюто, который живет в одном из городских подвалов города с двумя товарищами по несчастью, прошел реабилитацию в благотворительной организации «Инициатива».

«К нам попадают те, кому некуда идти, кто только что освободился, «забухал», начал колоться, и его из дома выгнали. Может быть у кого-то какие-то семейные обстоятельства, как у Холюто. Здесь, в Калининграде, когда людей на улицу выгоняют или они сами уходят, не хотят возвращаться, основная причина либо алкоголь, либо наркотики. Мы отмываем, одеваем, даем кров и пищу, здоровую, полноценную, с витаминами. Как для самих себя. Как брату или сестре. Мы не разделяем людей на хороших и плохих, помогаем всем, но у нас не социальная гостиница», — рассказал ФАН пресс-секретарь «Инициативы».

Согласно данным благотворительной организации «Ночлежка», большинство бездомных становятся алкоголиками или наркоманами ввиду своего плачевного положения. Многие вынуждены согреваться крепкими напитками.

«У нас восстановительные центры, мы помогаем людям. Что наркомания, что алкоголизм, они все сферы нашей человеческой жизни разрушают. Я рассказываю о личном опыте, который сам пережил, и пользуюсь им. Я, к сожалению, бывший наркоман, и стаж у меня больше пяти лет, около десяти. Сейчас помогаю таким же ребятам», — добавил сотрудник приюта.

В «Инициативе» подчеркивают, что их организация — не гостиница, а приют, где бездомный может получить только временную помощь. Ранее ФАН рассказывал о человеке без определенном места жительства Дмитрии Холюто, который годами скитается без возможности снять жилье. Он предпочитает такую жизнь государственным центрам, и ФАН выяснил, по какой причине.