Калининградец не сможет получить возмещение ущерба от сжегшего восемь машин хулигана

Калининград, 28 февраля. Житель Калининградской области не знает, куда обратиться, чтобы возместить материальный ущерб из-за своих уничтоженных хулиганом автомобилей. Не так давно сотрудники МВД России по Гурьевскому району задержали 24-летнего ранее судимого горожанина по подозрению в поджоге восьми автомобилей в поселках Дорожный и Орловка, о чем сообщили ФАН. Пострадавший лишился сразу двух машин.

По словам полицейских, злоумышленник палил автомобили зажигалкой. Они горели один за другим. Нарушителя общественного спокойствия задержали.

«Первый вызов поступил накануне около 23:00 от магазина в поселке Дорожный, где загорелся стоявший «Фольксваген Пассат». Когда на месте происшествия работала следственно-оперативная группа отдела полиции и сотрудники МЧС, на пульт дежурного стали приходить сообщения о возгораниях в соседнем населенном пункте. На улице Заречной поселка Орловка пламя охватило «Ивеко», «Фиат Дукато», «Митцубиси Паджеро» и «Форд Скорпио», на Цветочной – две «Шкоды», а на Центральной – «БМВ». Часть автомобилей выгорела полностью, некоторые частично», — рассказали в УМВД России по Калининградской области.

У находившегося в алкогольном опьянении злоумышленника изъяли зажигалку и монтировку, которой он разбивал стекла автомобилей. Он взят под стражу. Корреспондент ФАН попросил прокомментировать эту ситуацию юриста общественной организации «Общая защита прав автомобилистов АСА» Петра Губенко. Он уверен, что в этой ситуации заставить преступника в буквальном смысле «заплатить» за причиненный ущерб очень сложно.

«Будет уголовное дело, в котором потерпевшие смогут предъявить поджигателю гражданский иск. Причиненный ущерб будет присужден судом, но реальное получение возмещения маловероятно. С доходов осужденного будут удерживаться незначительные суммы, которых не хватит для погашения долга. В случае, если у кого-то было «Каско» со страховым риском от поджога, удастся получить эту выплату», — рассказал эксклюзивно корреспонденту ФАН эксперт.

Ранее ФАН сообщал, что автовладельцам рассказали о способе получить компенсацию за сгоревшую машину. Механизм описан максимально подробно.