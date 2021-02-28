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Калининградец не сможет получить возмещение ущерба от сжегшего восемь машин хулигана

Калининградец не сможет получить возмещение ущерба от сжегшего восемь машин хулигана

Калининград, 28 февраля. Житель Калининградской области не знает, куда обратиться, чтобы возместить материальный ущерб из-за своих уничтоженных хулиганом автомобилей. Не так давно сотрудники МВД России по Гурьевскому району задержали 24-летнего ранее судимого горожанина по подозрению в поджоге восьми автомобилей в поселках Дорожный и Орловка, о чем сообщили ФАН. Пострадавший лишился сразу двух машин.

Калининградец не сможет получить возмещение ущерба от сжегшего восемь машин хулигана

По словам полицейских, злоумышленник палил автомобили зажигалкой. Они горели один за другим. Нарушителя общественного спокойствия задержали. 

«Первый вызов поступил накануне около 23:00 от магазина в поселке Дорожный, где загорелся стоявший «Фольксваген Пассат». Когда на месте происшествия работала следственно-оперативная группа отдела полиции и сотрудники МЧС, на пульт дежурного стали приходить сообщения о возгораниях в соседнем населенном пункте. На улице Заречной поселка Орловка пламя охватило «Ивеко», «Фиат Дукато», «Митцубиси Паджеро» и «Форд Скорпио», на Цветочной – две «Шкоды», а на Центральной – «БМВ». Часть автомобилей выгорела полностью, некоторые частично»,  — рассказали в УМВД России по Калининградской области. 

У находившегося в алкогольном опьянении злоумышленника изъяли зажигалку и монтировку, которой он разбивал стекла автомобилей. Он взят под стражу. Корреспондент ФАН попросил прокомментировать эту ситуацию юриста общественной организации «Общая защита прав автомобилистов АСА» Петра Губенко. Он уверен, что в этой ситуации заставить преступника в буквальном смысле «заплатить» за причиненный ущерб очень сложно.  

«Будет уголовное дело, в котором потерпевшие смогут предъявить поджигателю гражданский иск. Причиненный ущерб будет присужден судом, но реальное получение возмещения маловероятно. С доходов осужденного будут удерживаться незначительные суммы, которых не хватит для погашения долга. В случае, если у кого-то было «Каско» со страховым риском от поджога, удастся получить эту выплату», — рассказал эксклюзивно корреспонденту ФАН эксперт. 

Ранее ФАН сообщал, что автовладельцам рассказали о способе получить компенсацию за сгоревшую машину. Механизм описан максимально подробно. 

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