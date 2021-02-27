Житель Калининградской области повесил двух собак

Калининград, 27 февраля. Местный житель повесил двух своих собак. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

О произошедшем полиция узнала благодаря видео, которое разместили в социальных сетях горожане. На нем один из псов висит на дереве во дворе дома у железной дороги. Оперативники выехали на место расправы. Выяснилось, что хозяин убил собак после ссоры с соседями. Имели ли отношение к конфликту домашние животные, неизвестно.

«В отношении жителя Светлогорска возбуждено уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными», — рассказали ФАН в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

Ранее ФАН сообщал, что догхантеры из Мордовии ловят собак на капкан. В железную ловушку они поймали трех псов.