Количество летальных исходов заболевания коронавирусом увеличилось в Калининграде

Калининград, 27 февраля. За последние сутки в регионе зарегистрировано 104 случая коронавирусной инфекции. Из них 79 в структуре ОРВИ, 21 пневмонии, а также четыре бессимптомных формы.

С начала пандемии зафиксировано 28111 случаев заражения. Количество летальных исходов увеличилось до 279.

Среди заболевших:

— 31 пенсионер;

— четыре медика;

— 12 занятых в промышленности;

— трое трудящихся в образовательном учреждении;

— два сотрудника транспортных предприятий, в том числе водители;

— двое продавцов и официантов;

— работник предприятия сферы ЖКХ;

— кадр организации по оказанию бытовых услуг;

— служащий банка;

— занятый в учреждении культуры и досуга;

— вахтовик;

— охранник;

— 21 индивидуальный предприниматель и др.;

— два ребенка до двух лет;

— трое учащихся областных школ;

— два студента;

— сотрудник компании по предоставлению телекоммуникационных услуг;

— 15 неработающих.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, к 27 февраля на COVID-19 обследовано 556 944 человека, из них выявлено 28 111 случаев заражения. 25 428 человек выздоровели, умерли 279. Остаются под медицинским наблюдением 5 126 человек.

Ранее ФАН сообщал, что вакциной от коронавируса в Калининградской области привилась женщина в возрасте 102 лет. Она получила «Спутник V».