Количество летальных исходов заболевания коронавирусом увеличилось в Калининграде

Калининград, 27 февраля. За последние сутки в регионе зарегистрировано 104 случая коронавирусной инфекции. Из них 79 в структуре ОРВИ, 21 пневмонии, а также четыре бессимптомных формы.
С начала пандемии зафиксировано 28111 случаев заражения. Количество летальных исходов увеличилось до 279.
Среди заболевших:
— 31 пенсионер;
— четыре медика;
— 12 занятых в промышленности;
— трое трудящихся в образовательном учреждении;
— два сотрудника транспортных предприятий, в том числе водители;
— двое продавцов и официантов;
— работник предприятия сферы ЖКХ;
— кадр организации по оказанию бытовых услуг;
— служащий банка;
— занятый в учреждении культуры и досуга;
— вахтовик;
— охранник;
— 21 индивидуальный предприниматель и др.;
— два ребенка до двух лет;
— трое учащихся областных школ;
— два студента;
— сотрудник компании по предоставлению телекоммуникационных услуг;
— 15 неработающих.
По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, к 27 февраля на COVID-19 обследовано 556 944 человека, из них выявлено 28 111 случаев заражения. 25 428 человек выздоровели, умерли 279. Остаются под медицинским наблюдением 5 126 человек.
Ранее ФАН сообщал, что вакциной от коронавируса в Калининградской области привилась женщина в возрасте 102 лет. Она получила «Спутник V».