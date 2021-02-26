Калининградец выступил против празднования юбилея Иммануила Канта в регионе

Калининград, 26 февраля. Калининградский активист Юрий Иванов выступил против празднования 300-летия Иммануила Канта в городе. Он рассказал об этом корреспонденту ФАН. Напомним, сделать 2024 год международным годом памяти философа предлагал, к примеру, ректор местного одноименного вуза Александр Федоров на пленарной сессии III Балтийского культурного форума. В регионе хотят отпраздновать юбилей немецкого ученого.

«Считаю, что широкое общегородское празднование юбилея Канта неуместно. В философских кругах — пожалуйста. Равно, как и других иностранных философов — Сократа, Руссо и др. А широкие народные празднования в честь философа — сына германского отечества — пусть проводят в Германии», — заявил Юрий Иванов корреспонденту ФАН.

По мнению калининградского активиста, Иммануил Кант опубликовал свои лучшие работы уже после того, как уехал из России, а значит не заслуживает внимания в Калининграде. Он также сообщил, что с его философским трудом «Критика чистого разума» не знаком.

«Речь о его философском учении не идет вообще. Я его не читал, например. Он «плох» тем, что он — германский деятель. Короткий российский период в его жизни не в счет. Он тогда еще не был известен. Свои знаменитые труды он выпустил позже», — пояснил ФАН местный житель.

Ранее ФАН сообщал, что калининградец потребовал перестать переводить на английский названия остановок в регионе. Он обратился в Роспотребнадзор.