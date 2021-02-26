Женщина в возрасте 102 лет привилась вакциной «Спутник V» в Калининградской области

Калининград, 26 февраля. 26 660 жителей региона привито от коронавируса, в их числе 6 747 калининградцев. Активно вакцинируются пожилые граждане и лица с ОВЗ, проживающие в учреждениях, подведомственных министерству социальной политики Калининградской области, сообщают ФАН в пресс-службе правительства.

Два компонента «Спутника V» получила и труженица тыла Валентина Васильевна Ульшина, старейшая жительница Пионерского. Недавно ветеран отметила 102-летие. С 2010 года она живет в доме-интернате для престарелых и инвалидов «Сосновая усадьба».

Сделать прививку от коронавируса есть возможность в 24 организациях здравоохранения региона. Вакцинирован 1 491 получатель социальных услуг, что составляет 65% от их общего числа.

Прививку также ставят военнослужащим и гражданским специалистам Балтийского Флота. К 26 февраля их число составило более восьми тысяч человек.

В министерстве здравоохранения отмечают: за все время в область поставлено 33 тысячи доз вакцины.

Ранее ФАН сообщал, что Владимир Путин обсудил с правительством Австрии возможность доставки «Спутника V». Инициатором диалога выступило иностранное государство.