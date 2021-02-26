Авиакомпания «Победа» взыскивает 4,3 млн рублей с калининградского аэропорта 

Калининград, 26 февраля. 4,3 млн рублей в пользу авиакомпании «Победа» требует взыскать с аэропорта «Храброво» калининградский арбитражный суд. Об этом стало известно благодаря соответствующей картотеке.

Из решения, датированного февралем текущего года, следует, что воздушное судно Boeing 737 столкнулось с самоходным аэродромным трапом службы транспортного обеспечения и повредило законцовку левого полукрыла (винглета). Оно заруливало на стоянку. Эксперты пришли к выводу, что трап находился слишком близко.

Суд постановил удовлетворить требования «Победы», решение может быть обжаловано в течение месяца.

Ранее ФАН сообщал, что самолеты авиакомпании «Победа» начнут летать из московского аэропорта Шереметьево в мае. Маршруты, по которым ранее летал «Аэрофлот», возьмет на себя эта авиакомпания.