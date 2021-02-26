Дома на Литовском валу в Калининграде требуют признать объектом культурного наследия

Калининград, 26 февраля. Архитектурный ансамбль Литовского вала требуют признать объектом культурного наследия. Активистка Анна Королева обратилась с этой просьбой в службу охраны памятников. По ее мнению, историческую ценность для региона представляют довоенные дома на Литовском валу у Королевских ворот, в том числе в бастион, здание фабрики на Стекольной, которое уже планируют сносить ради многоэтажки, и дома в Литовском переулке и на Моспроспекте.

«Я предлагаю сделать объектом культурного наследия ансамбль Литовского вала по аналогии с уже существующим в г. Черняховске федеральным объектом культурного наследия. Это «Ансамбль жилого массива «Пёстрый ряд», только там один архитектор Ганс Шарун целую улицу построил, а Литовский вал строился разными архитекторами и в разные эпохи, но в результате получилось что-то целостное и завершённое», — рассказала активистка корреспонденту ФАН.

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