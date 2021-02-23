Коронавирус в Калининграде унес жизни пяти человек за последние сутки

Калининград, 23 февраля. За последние сутки в регионе зарегистрировано 128 случаев коронавирусной инфекции. Из них 119 в структуре ОРВИ, два — пневмонии, семеро горожан болеют бессимптомно. Информация поступила ФАН из оперштаба.
С начала пандемии заболело 27698 человек, а количество летальных случаев увеличилось до 263. Еще вчера оно составляло 258.
Среди заразившихся оказалось:
— 52 пенсионера;
— восемь медицинских работников;
— трое работающих в промышленности;
— четыре сотрудника образовательных учреждений;
— работник транспортного предприятия;
— пятеро продавцов и официантов;
— пять сотрудников пищевой промышленности;
— кадр сферы ЖКХ;
— трое служащих банков;
— работник санатория;
— 14 индивидуальных предпринимателей и иных занятых;
— шесть школьников;
— три студента;
— 22 неработающих.
По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 23 февраля на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 552 143 человека, из них выявлено 27 698 случаев заражения. 25 010 человек выздоровели, умерли 263. Остаются под медицинским наблюдением 6 103 человека.
Ранее ФАН сообщал, что в Калининградской области проверяют эффективность вакцины «Спутник лайт». В исследовании примут участие 150 человек.