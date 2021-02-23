Виталий Милонов осудил калининградку, жестоко протащившую своего ребенка по полу ТРК

Калининград, 23 февраля. Видео, возмутившее горожан, появилось в социальных сетях. На нем мама, пришедшая вместе с ребенком в торговый центр, резко вырывает у него из рук какую-то вещь, а после насильно тащит за собой. Ребенок падает, но она даже не дает ему опомниться. Идти по земле мальчику тоже нельзя: мать грубо волочит его за собой по воздуху.

Происходящее на записи вызвало гнев горожан. Очень многие захотели узнать имя матери, чтобы написать на нее заявление в полицию, а также обратиться в опеку.

«В МВД с этой записью надо идти, там быстро ее вычислят. Да еще в отдел опеки и попечительства сходить, это как раз по их части», — пишет один из них. «Где опека?», — взывает еще одна калининградка.

Для ФАН ситуацию прокомментировал известный политик Виталий Милонов. Многодетный отец осудил действия женщины из Калининграда и высказал уверенность в том, что ее найдут. Также он предположил, что у матери могут быть какие-то проблемы, и, возможно, ей требуется государственная помощь.

«Думаю, что у органов достаточно технического оснащения, чтобы с легкостью вычислить эту горе-мать, как и участника какого-нибудь несанкционированного митинга. Обращаться с беззащитным ребенком жестоко, наказывать его прилюдно, унижать — это неправильно. Возможно, у женщины какие-то проблемы, и органы не должны тут же молниеносно отбирать ребенка и отдавать его в детский дом, потому что ни одному из детей еще никогда не было лучше в детском доме, чем в семье, но эту ситуацию нужно, безусловно, проверить, и возможно этой семье необходимо оказать государственную помощь и взять эту мать на карандаш, разобраться в ситуации», — высказался о ситуации депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва Виталий Милонов.

Он уверен, что публичное унижение — не тот метод, которым должны пользоваться родители. По его мнению, подобное отношение может навредить ребенку.

«Абсолютно недопустимо обращаться так с маленьким человеком, у которого есть гордость, чувство собственного достоинства. В конце концов, он зависим от своих родителей, а сталкивается с такой несправедливостью от самого близкого человека! Ни к чему хорошему это не приведет!», — заключил он.

Ранее ФАН сообщал, что в Калининграде отец покатал на льдине свою дочку. Горожане назвали его поступок безрассудным.