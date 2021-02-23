«Проснулись»: в Калининграде обнаружили первых клещей

Калининград, 23 февраля. Местные жители опасаются вспышки клещевой активности из-за кратковременного потепления в Калининградской области. Они сообщают об этом в социальных сетях.

«Проснулись!» — испугалась горожанка. «Снег еще не успел сойти, а эти уже повылазили. Тоже одного снял с собаки», — возмутился калининградец. «Похоже и правда весна началась, эту тварь трудно обмануть», — высказалась еще жительница города.

Сфотографировал клещей и калининградец Александр А. Он и выложил взбудоражившие местных снимки в одном из местных популярных пабликов.

Для ФАН происходящее прокомментировал зоолог и ботаник Евгений Абизов. Он не верит, что клещи могли активизироваться в сильный мороз.

«Если температура опускается ниже нуля, они должны находиться в анабиозе. Говоря об улице. Передвижение и скорость их при таком раскладе достаточно слабы, а при наличии снега активность их будет минимальной. Ее всплеск при плюсовой температуре от 10 градусов бывает, постепенно, 15–20, уже она начинается, а запускается только при стабильно позитивной температуре», — рассказал эксперт ФАН.

Чтобы проснуться, по словам Абизова, клещам потребуется 5-10 дней. Грунт при этом должен быть прогрет на несколько сантиметров. Сейчас это вряд ли произойдет.

«Только тогда они выходят из анабиозного состояния. Нашествия клещей до наступления весны бояться не стоит. Здесь они либо они уже давно были активизированы в каких-то строениях, где имеется центральное отопление, или в Калининграде температура ближе к 10–15 градусам и держится стабильно», — говорит эксперт.

Плюсовая температура, согласно данным сайта Gismeteo, в Калининградской области была только последние три дня и достигла -11 лишь 22 февраля. На следующей неделе ожидается 4-7 градусов, а при такой, по мнению Евгения Абизова, всплеска клещевой активности произойти не может.

Ранее ФАН сообщал, что в Калининградской области тает прибрежный припай. Горожане развлекаются, наступая ногами на отрывающиеся льдины, и даже катают на них своих детей.