Янтарный самородок «Защитник отечества» нашли под Калининградом 

Калининград, 23 февраля. На карьере Калининградского янтарного комбината добыли камень весом более 1,3 кг и назвали его «Защитник отечества», сообщают в пресс-службе предприятия.

«Самородок весом 1 313 граммов был найден машинистом бульдозера в воскресенье, 22 февраля, вблизи шагающего экскаватора, с помощью которого в сезон добывается янтарь. Первый самородок 2021 года получил название «Защитник Отечества», — рассказали журналистам.

На предприятии отметили, что имена получают все янтарные самородки весом свыше 1 кг, и заявили о поставленном в 2020 году рекорде по добытым камням. Их число достигло 20. Для сравнения, в 2017–2019 годах получали по 17–18 больших камней, а до этого удавалось находить не больше пяти-шести самородков в год.

К слову, «Защитник отечества» добыли до старта традиционных работ по поискам янтаря, они начинаются только в конце марта — начале апреля. Также вместе с ним обнаружили еще несколько самородков. Общий вес всех камней составил 1 682 грамма.

Ранее ФАН сообщал, что в Калининграде за 2,2 млн рублей продали камень-инклюз весом 1882 грамма. За такую цену он ушел с онлайн-аукциона.