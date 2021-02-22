Двадцать человек эвакуировали во время пожара в Калининграде

Калининград, 22 февраля. МЧС России ликвидировало пожар на территории региона. Сообщение о возгорании на улице Желябова в Центральном районе города поступило в центр управления в кризисных ситуациях 21 февраля в 12:34.

На третьем этаже в пятиэтажном панельном жилом доме в трехкомнатной квартире выгорел балкон. Огнем также повредило комнату и обшивку лоджии одного из соседних помещений.

Пострадавших не оказалось. Для тушения пожара понадобилось 8 человек и 3 единицы техники.

Ранее ФАН сообщал, что загоревшийся санаторий в Пензенской области тушили 30 человек. Причины происшествия еще устанавливаются.